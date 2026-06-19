«Колбасу туда кидают»: аким Костаная попросил не кормить лебедей

Аким Костаная Марат Жундубаев призвал горожан не подкармливать лебедей на городском озере. По его словам, жители часто приносят птицам хлеб, колбасу и другие продукты, считая, что таким образом помогают им.
Однако, как отметил глава города, подобная практика приносит больше вреда, чем пользы.
«Люди кидают туда хлеб, колбасу, что только туда не кидают, они думают, что лебеди всеядные. Просто просьба такая — надо поставить табличку: «Лебедей кормить не надо». Просто засоряют больше само озеро», — сказал Марат Жундубаев.
Аким подчеркнул, что птицы обеспечены всем необходимым, а подрядная организация, обслуживающая территорию, выполняет свою работу в полном объеме.
«У нас люди любят подкармливать птиц и так далее. Этого делать не надо. Потому что на сегодня подрядная организация, которая там находится, в достаточном объеме эту работу исполняет», — отметил глава города.
В связи с этим в районе озера планируют установить информационные таблички с просьбой не кормить лебедей.
Жаңалықтар - 19.06.26
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