Кольцо на пальце юноши стало причиной вызова спасателей в Костанае

Ночью 14 сентября на пульт оперативного дежурного службы «112» поступил звонок. Встревоженный голос в трубке сообщил, что 16-летний юноша надел на палец металлическое кольцо, но все попытки снять его с руки не принесли результата.

Палец опух и покраснел, появился отек. Требуется помощь.

Спасатели прибыли. Как выяснилось, это злополучное кольцо юноша проносил в течение всего дня. К вечеру палец распух и стал болеть, однако все попытки снять кольцо самостоятельно не получились.

В умелых руках спасателей операция заняла не более семи минут. Сотрудники ОСО примерили несколько шанцевых инструментов, а затем при помощи специальных кусачек раскусили кольцо и освободили палец. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

Как отмечают сами спасатели, в этом году это уже не первый подобный случай. Поэтому, чтобы избежать проблем при покупке и ношении ювелирных изделий, необходимо подбирать нужный размер.

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