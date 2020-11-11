Количество авиа и ж/д рейсов сокращено в Костанайской области

В Костанайской области изменился график движения поездов. Теперь составы сообщением Костанай-Алматы и Костанай-Караганда будут ездить только несколько раз в неделю. Кроме этого, посадка и высадка пассажиров будет не на всех станциях. Сокращено и количество авиарейсов в Нур-Султан и Алматы до 1 декабря, передает alau.kz

Карантинные меры в регионе повлияли не только на режим работы магазинов и общественного транспорта, но и на пассажирские поезда. Так, с 9 ноября и до отмены жесткого карантина поезд сообщением Костанай-Алматы вместо ежедневного курсирования будет ездить через день, по четным числам. А поезд Костанай-Караганды наоборот по нечетным числам. При этом сокращено и количество остановок на станциях.

«Остановки будут на следующих пунктах. Это крупные, где возможна останвока пассажирских поездов. Это «Аркалык», «Есиль», «Кушмурун», «Тобол», станция «Железорудный» город Рудный и «Костанай». Вот эти 6 населенных пунктов, 6 крупных вокзалов, где будет осуществляться посадка и высадка пассажиров», — рассказал директор филиала «КТЖ-Грузовые перевозки»-«Костанайское отделение ГП» Вячеслав Миронов.

Вячеслав Миронов сообщил, что возврат денег за билеты на ранее оформленные закрытые рейсы, а также запрещенные стоянки, будет в полном объеме. Изменения коснулись и сферы авиаперевозок. Ежедневные рейсы в Алматы и Нур-Султан сокращены до нескольких раз в неделю.

«Авиакомпания FlyArystan c 10 ноября до 1 декабря 2020 года отменяет 5 рейсов из города Костанай в город Нур-Султан и 4 рейса из Алматы в Костанай и обратно в Алматы. Рейсы в Шымкент отменяются с 13 ноября до 21 марта 2021 года», — пояснил руководитель управление пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

Узнать о датах вылета можно на сайте авиакомпании, либо в аэропорту. Кроме этого, провожающим пока не разрешено заходить в здания аэропорта и вокзала, только пассажирам при предъявлении билета. Что касается внутриобластных автобусных маршрутов, то они ездят по расписанию в будние дни. Выходные и праздничные дни их работа приостановлена. Олжас Нургалиев указал, что при росте заболеваемости коронавирусной инфекцией эти ограничения будут усилены. Вплоть до остановления автобусного, железнодорожного и авиа сообщений.

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