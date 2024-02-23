Количество бродячих животных в Костанайской области становится все больше

Видео со стаями бродячих собак присылают из разных районов и городов. Эти кадры из Аркалыка, на улице Абая в районе стройки бегают около 15 взрослых особей.

А это видео уже из Житикары здесь бездомная собака нападает на человека. Таких примеров не мало. При этом, в департаменте санэпидконтроля отмечают, что уже за два месяца нового года около 200 человек пострадали от укусов животных.

«За антирабической помощью обратились 190 человек. В том числе детей и подростков — 45. От нападения домашних животных пострадало более 100 человек, 83 человека пострадали от неизвестных животных. 94 человека пострадали от укусов опасной локализации: голова, шея, пальцы и кисти рук», — говорит руководитель отдела департамента санэпидконтроля по Костанайской области Асель Баймухаметова.

Асель Баймухаметова отмечает, что если вы пострадали от укуса животного дикого или домашнего, необходимо немедленно обратиться в травматологический пункт по месту жительства для оказания первой медицинской помощи и вакцинации. Прививки делают бесплатно. О том, что бродячих животных стало много, говорят и зоозащитники. У ворот приюта для животных регулярно их оставляют. Как отмечает заместитель руководителя ОО «Надеждаплюс.кст» Ольга Соловьева, новый закон об ответственном обращении с животными, который был принят еще в 2021-м году, не совершенен и требует доработки.

«Закон вышел, но до сих пор ни один из госорганов не был определен как нормальный подрядчик ведения этого закона. ЖКХ не хотят строить ПВС (пункты временного содержания), куда службы отлова должны привозить собак отловленных с улиц. Управление ветеринарии разыгрывает тендер, но при этом им ЖКХ не помогает. Полиция не особо хочет искать тех, кого выкинули, выставлять штрафы и так далее», — говорит заместитель руководителя общественного объединения «Надежда плюс kst» Ольга Соловьёва.

А вот управление ветеринарии от комментария по этому повода отказались, ссылаясь на то, что конкурсные процедуры на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск в естественную среду еще не проведен, и пока, большего сказать они могут.

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