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Количество КРС, имущество за рубежом, сбережения. Что еще будут указывать в декларациях госслужащие

фото из открытых источников

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Количество крупно-рогатого скота, имущество за рубежом, наличные сбережения — все это должны будут указывать в декларации государственные служащие. Новшества первого этапа «Всеобщего декларирования» стартуют уже с 1 января 2021 года. Как отмечают налоговики, госслужащим следует ознакомиться с формой отчётности основательно, ведь в ней не только поменялось название, но и существенно расширилось количество пунктов для заполнения.

С 1 января 2021 года в Казахстане вводятся в действия новшества Налогового кодекса в части «Всеобщего декларирования». Как отметили в управлении государственных доходов Костаная, согласно первому этапу декларацию сдавать должны будут по сути те же, кто и сдавал ее до 21 года.

«К первому этапу у нас относят лица госслужащие и их супруги, лица, занимающими ответственную государственную должность, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами; приравненные а также лица на которых и так наложены лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации «О противодействии коррупции»»,- говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Мерей Алпысбаева.

В этот список вошли, к примеру, все государственные служащие категорий А, В и С, полицейские, военнослужащие и судьи. Существенное отличие новшеств в самой форме декларации. Теперь она называется «Об активах и обязательствах», а была «О доходах и имуществе». В новом варианте указывается не только имущество, но и доли в уставном капитале, и даже количество крупно-рогатого скота со всеми предлагающимися к нему ветдокументами.

«Указывается наличие имущества, которое на территории страны и за пределами, сведения о банковских счетах , наличные денежные средства, задолженность, если вам должен человек денег, вы должны нотариально заверить и указываете ее в декларации»,- сказала Мерей Алпысбаева.

Сдавать декларацию с 2021 года нужно в срок не позднее 15 июля на бумажном носителе, либо не позднее 15 сентября в электронном виде. Что касается второго этапа, то он стартует с 1 января 2023 года. Тогда декларирование станет обязательным для работников государственных учреждений, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов. На третьем этапе — с 1 января 2024 года декларации будут сдавать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги, а с 1 января 2025 года декларирование стартует для остальной категории граждан

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