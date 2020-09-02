Количество налогов сократят в Казахстане

В Казахстане минимизируют количество налогов и платежей, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«На сегодня в Налоговом кодексе предусмотрены 12 видов налогов, 48 подвидов налогов, 10 плат и 6 сборов. Будет проведена работа по минимизации количества налогов и платежей. Будет изучен вопрос применения права уплаты розничного налога с оборота на альтернативной основе для наиболее пострадавших секторов экономики», — сообщил Даленов на заседании правительства.
По его словам, также будут изучены возможности дифференциации налоговых ставок и разработан свод ключевых бюджетных коэффициентов.
«Будет введена оценка эффективности и устойчивости бюджетной политики. В рамках внедрения «расширенного бюджета» будет внедрена комплексная оценка государственных финансов путем включения внебюджетных фондов в консолидированный бюджет», — добавил он.
В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что налоговая политика должна быть понятна для всех граждан страны.
«Сегодня взимается около 40 различных налогов и сборов, администрирование усложнено и носит ярко выраженный принудительный характер. Поручаю правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» с привлечением депутатского корпуса провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов. Цель — кардинальное упрощение исполнения налоговых обязательств и минимизация количества налогов и платежей», — заявит Токаев.
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