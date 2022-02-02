Количество получателей жилищной помощи может увеличиться в Костанае

Количество получателей жилищной помощи может увеличиться в этом году в Костанае. Дело в том, что сократили долю предельно допустимых расходов при расчете этой компенсации. Она снизилась с 10 до 5%. Это же изменение позволит увеличить и сумму жилищной помощи за расходы за коммуналку и аренду квартиры для малоимущих граждан.

В порядок оказания жилищной помощи в Костанае в ноябре 2021 года внесли весьма важное изменение — доля предельно допустимых расходов для ее потенциальных получателей снизилась с 10 до 5%, и теперь малообеспеченные семьи и иные категории социально уязвимых граждан смогут получить жилищное пособие в большем размере, чем это было ранее, сообщила Заведующая сектором отдела занятости акимата г. Костанай: «Если расходы на оплату коммунальных услуг и содержание жилища превышает 5 % совокупных доходов, то в этом случае назначается жилищная помощь. Если, к примеру, пенсионер, имеет доход 100 тыс. тенге, то доля предельных будет 5 тыс, а коммунальные услугу в размере 10 тыс.- будет оказана жилищная помощь».

Размер жилищной помощи рассчитывается под каждого обратившегося индивидуально по специальной схеме, куда входит разница между оплатой жилищных расходов семьи и предельно допустимым уровнем расходов. Эти расходы включают в себя коммунальные платежи, оплату за телефон и аренду жилья. Играет свою роль и норма полезной площади — на человека не более 18 кв. м. По сути, это должна быть максимум однокомнатная квартира или комната в общежитии. В прошлом году, жилищные выплаты в Костанае получали больше 700 человек, им в течении года было выплачено, примерно, 12 млн тенге.

Жилищная помощь оформляется ежеквартально и назначается с месяца обращения на текущий квартал, поэтому всем желающим ее получить нужно обращаться в ЦОНы и на сайт электронного правительства. Правда, костанайцам необходимо будет приложить к заявлению ряд документов — это квитанции о комуслугах и справки о доходах. Планируемая сумма этого года на жилищную помощь составляет 18 млн тенге.

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