Увеличивается количество пожаров на автотранспорте в регионе

Все больше случаев возгораний автомобилей фиксируют в Костанайской области. Горят не только легковые, но и грузовики. Зачастую причина на всех одна — халатность хозяина машины, передает alau.kz

В Костанае растет число произошедших пожаров в автомобилях. Статистика на протяжении последних лет приводит все новые более высокие цифры. Если в 2019 году по городу было зафиксировано 49 таких возгораний, то уже в 2020 их число выросло до 61. Изменит ли что-то 2021, в управлении ЧС даже не загадывают. Ведь итоги за январь надежды на снижение динамики пока не дают.

«На сегодняшний день, по городу именно скажем, 4 факта. В прошлом году было 2 факта. У нас в городе есть много стоянок, паркингов. Наши сотрудники выезжают на эти места, с водителями проводят инструктаж по пожарной безопасности именно на автотранспорте. Иногда такие моменты играют большую роль. К пожарам на автотранспорте зачастую приводит халатное отношение самих водителей. Если они своевременно не проходят тех.осмотр или игнорируют первые признаки неполадок с проводкой, то вероятность чрезвычайной ситуации резко возрастает. К короткому замыканию может привести даже автозапуск. А следом возникнет пожар. Чаще всего горят моторный отсек или панель управления. Но бывают и другие причины, приводящие к неконтролируемому огню. Некоторые водители пытаются паяльной лампой чуть-чуть разогреть машину. В большинстве случаев это грузоперевозками кто занимается – большой автотранспорт. Они оставляют паяльную лампу и уходят. Пока машина разогреется. А выходят, когда уже пожар начался»,- сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления по ЧС города Костанай Аслан Махмутов.

На то, чтобы автомобиль полностью сгорел, порой достаточно 5-7 минут. Оттого водителю просто необходимы не только скорость реакции, но и исправный огнетушитель в салоне. Баллоны с истекшим сроком годности здесь вряд ли помогут.

«Если есть факт такой, когда едете в машине и почувствовали гарь или запах, следует остановиться, открыть капот. Не надо тушить курткой, какими-то легко воспламеняющимися веществами. Взять огнетушитель и потушить пожар. Это элементарно, быстро и эффективно»,- сказал Аслан Махмутов.

Быть начеку необходимо не только костанайским водителям. Рост числа пожаров среди авто фиксируют по всей территории области. С начала этого года в регионе уже зарегистрировали 13 подобных происшествий. Для сравнения за тот же период прошлого года количество возгораний было меньшим — всего 8 случаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.