Количество предметов могут сократить в школах Казахстана

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на августовской конференции педагогов 21 августа 2024 года поручила выяснить, какие предметы можно сократить в школах Казахстана, сообщает Zakon.kz

Тамара Дуйсенова отметила, что в последние годы в школьную программу включили много новых предметов. В их числе «Финансовая грамотность», «Основы бизнеса» и «Религиоведение», тогда как в мире развивают вариативное преподавание.

«Мы должны послушать мнение специалистов по этому вопросу. Нужно определиться, какие предметы мы оставим, как основные, а по каким можно работать в вариативной или инвариативной форме», – подчеркнула она.

Указала заместитель премьер-министра и на пересмотр образовательных программ.

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