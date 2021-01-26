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Количество служебных авто для чиновников сократят в Казахстане

Фото из открытых источников

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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сократить количество служебных автомобилей для казахстанских чиновников, передает Tengrinews.kz.

«Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных органов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более шести миллионов тенге в год», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

По словам Токаева, в ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта.

«И этот опыт у нас используется в ряде учреждений. В частности, в акимате столицы. Такой подход прошел успешную апробацию в фонде «Самрук-Казына». Это позволило значительно сократить число служебных автомашин и снизить административные расходы на 1,5 миллиарда тенге.

Поручаю правительству совместно с Управлением делами Президента внести предложения по новой схеме обеспечения руководителей госорганов служебным автотранспортом, который нуждается в серьезном сокращении», — добавил Президент страны.

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