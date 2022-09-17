Количество вертолетов с водосбрасывающими устройствами для тушения пожаров будет увеличено в три раза

Находясь с рабочей поездкой в Костанайской области, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона с участием руководства центральных госорганов и акимата.

С докладами выступили аким области Архимед Мухамбетов, министры по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, а также вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.

Заслушав выступающих, Премьер-Министр отметил, что недавние лесные пожары, произошедшие в Костанайской области, нанесли значительный ущерб местным жителям и инфраструктуре, привели к гибели человека. В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость выстраивать спасательную работу вокруг лесных хозяйств.

«Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на «коротком плече» брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область», – сказал Алихан Смаилов.

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