USD 477.12
EUR 475.45
RUB 7.95
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Количество вертолетов с водосбрасывающими устройствами для тушения пожаров будет увеличено…

Количество вертолетов с водосбрасывающими устройствами для тушения пожаров будет увеличено в три раза

 

Находясь с рабочей поездкой в Костанайской области, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона с участием руководства центральных госорганов и акимата.
С докладами выступили аким области Архимед Мухамбетов, министры по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешев, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, а также вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.
Заслушав выступающих, Премьер-Министр отметил, что недавние лесные пожары, произошедшие в Костанайской области, нанесли значительный ущерб местным жителям и инфраструктуре, привели к гибели человека. В этой связи Алихан Смаилов отметил необходимость выстраивать спасательную работу вокруг лесных хозяйств.
«Нужно провести дноуглубительные работы в водоемах рядом с лесными массивами, чтобы вертолетная техника могла на «коротком плече» брать воду и тушить такие пожары. Мы приобретем дополнительные водосбрасывающие устройства, чтобы увеличить парк вертолетов в три раза, которые могут быть использованы для тушения пожаров. Это касается всех регионов, включая Костанайскую область», – сказал Алихан Смаилов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

Код этого блока:


Предыдущая новость

Как будут проводить легализацию иностранных автомобилей в Казахстане
Следующая новость

От 3 до 20 тысяч тенге: кому в Казахстане выдают зарплату ежедневно