Количество въезжающих из России в Казахстан снижается — МВД

Количество въезжающих из России в Казахстан снижается. Об этом стало известно на совещании с премьер-министром Алиханом Смаиловым, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в 2-3 раза выше обычного.

«При этом за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября – 22,5 тысячи человек, выехало 10,1 тысяч человек, 30 сентября – 14,9 тысяч человек/11,6 тысяч человек). За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК», — отметил министр на совещани. По словам министра, криминогенная обстановка в стране на сегодняшний день стабильная. Преступлений в отношении граждан Казахстана со стороны мигрантов не зафиксировано. Вместе с тем МВД усилен контроль за обеспечением общественной безопасности и законности пребывания иностранных граждан, в частности, в местах скопления людей увеличена плотность полицейских нарядов.

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