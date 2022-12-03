Количество заболевших гриппом в Костанайской области продолжает расти

Высокозаразный штамм «Цербер» выявили в Казахстане. Медики говорят, что для него характерны такие симптомы, как повышенная температура тела, ломота в суставах и усталость.

Но тяжелого течения болезни пока не отмечают. Появился ли в нашем регионе новый штамм коронавирусной инфекции нам рассказали в департаменте санэпидконтроля.

«Лаборатории нашего уровня, регионального уровня, они подтипы вируса не определяют. Это проводится в лаборатории Национального уровня. Для этого наша лаборатория, которая производит исследования на коронавирусную инфекцию, они отправили положительные образцы на секвенирование. Результаты мы ожидаем», — сообщила заместитель руководителя департамента СЭК по Костанайской области Гулим Досумова.

Если в целом по Казахстану отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с предыдущим месяцем, то в нашем регионе по этому показателю зафиксировано снижение. В октябре заболевших было 103, а вот в ноябре всего 48.

«Однако, мы отмечаем рост заболеваемости за последнюю неделю. Зарегистрировано 17 случаев, тогда ка за предыдущую 11 случаев заболеваемости. Является ли это как бы знаком того, что идет рост заболеваемости? Это мы определим при анализе в динамике. Нам потребуется еще какое-то время, чтобы сказать что идет рост», — отметила Гулим Досумова.

А вот о том, что болеть гриппом жители области стали чаще, можно сказать точно. Сначала эпидсезона этого года уже зарегистрировано 143 лабораторно подтвержденных случая гриппа типа «Б». В основном болеют взрослые. Так как возможно и наложение одной инфекции на другую, то есть можно заболеть одновременно двумя — гриппом и ковидом. Поэтому специалисты рекомендуют вакцинироваться.

«На днях мы получили 1170 доз Пфайзера для вакцинации и ревакцинации диц старше 12 лет. Нами уже разнарядка подготовлена и уже начата выдача этой вакцины во все лечебные организации нашей области. Вакцинироваться можно по прикреплению в своей поликлинике», — сообщила специалист.

В наличии также есть «Казвак» и «Vero cell» в достаточном количестве. Специалисты отмечают, темпы вакцинации значительно снизились в целом по стране. Поэтому говорить о том, есть ли сейчас коллективный иммунитет, достаточно сложно.

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