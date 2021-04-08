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Количество заболевших коронавирусом уменьшается в Костанайской области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. 

7 апреля в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 16, Рудный -8, Б.Майлина и Федоровский районы по 2, г.Аркалык, г. Лисаковск, Камыстинский, Карасуский, Костанайский районы по 1.

28 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г по 7 апреля 2021 г зарегистрировано 14063 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 12390.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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