Количество заболевших коронавирусом уменьшается в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
7 апреля в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,24%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 16, Рудный -8, Б.Майлина и Федоровский районы по 2, г.Аркалык, г. Лисаковск, Камыстинский, Карасуский, Костанайский районы по 1.
28 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г по 7 апреля 2021 г зарегистрировано 14063 случая COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 12390.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области