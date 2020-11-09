Количество заболевших коронавирусом увеличивается в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

8 ноября в Костанайской области зарегистрировано 60 случаев COVID-19.

Заболевшие: 27 жителей г. Костанай, 15 – г.Рудный, 5 – Федоровского района, по 3 человека в г.Житикаре, Наурзумском и Сарыкольском районах, 2 среди жителей Мендыкаринского района и по 1 случаю в г.Аркалык и Алтынсаринском районе.

48 обследованы по самообращению, 1 обследован с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереход, 5 в целях эпиднадзора, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 12 — бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 08 ноября зарегистрировано 3926 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3334 человека.

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