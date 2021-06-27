Количество заболевших коронавирусом в Костанайской области растёт

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

26 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,23%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, г.Рудный — 8, Костанайский район – 4, по 2 случая в г.Лисаковск, Алтынсаринском, им.Майлина районах, по 1 случаю в г.Аркалык, Денисовском, Карабалыкском и Мендыкаринском районах.

26 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 26 июня 2021г. зарегистрировано 16649 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16117 человек.

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