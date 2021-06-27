Количество заболевших коронавирусом в Костанайской области растёт

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
26 июня 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,23%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 17, г.Рудный — 8, Костанайский район – 4, по 2 случая в г.Лисаковск, Алтынсаринском, им.Майлина районах, по 1 случаю в г.Аркалык, Денисовском, Карабалыкском и Мендыкаринском районах.
26 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных 32 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 26 июня 2021г. зарегистрировано 16649 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 16117 человек.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области