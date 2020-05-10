Количество зафиксированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 5000

COVID-2019 в Казахстане
5076 - зарегистрированно
1901 - выздоровевших
31 - летальных случаев
61 - в Костанайской области
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:45 часов 10 мая 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрирован еще 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, из них, в Нур-Султане — 31, в Алматы — 11, в Жамбылской области — 1, в Мангистауской области — 7, в Акмолинской области — 3, в Кызылординской области — 3, в Западно-Казахстанской области — 2, в Атырауской области — 1, в Карагандинской области — 2.
Всего в стране подтверждено 5 036 случаев, из них:
Итого зарегистрированных в Казахстане на 09.45 час. 10 мая — 5036 случаев:
в Нур-Султане – 1049
в Алматы – 1571
в Шымкенте – 229
Акмолинская область – 109
Актюбинская область – 172
Алматинская область – 182
Атырауская область – 296
Восточно-Казахстанская область – 48
Жамбылская область – 178
Западно-Казахстанская область – 239
Карагандинская область – 191
Костанайская область – 61
Кызылординская область – 229
Мангистауская область – 120
Павлодарская область – 154
Северо-Казахстанская область – 34
Туркестанская область – 174