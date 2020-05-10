Количество зафиксированных случаев коронавируса в Казахстане превысило 5000

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:45 часов 10 мая 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрирован еще 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, из них, в Нур-Султане — 31, в Алматы — 11, в Жамбылской области — 1, в Мангистауской области — 7, в Акмолинской области — 3, в Кызылординской области — 3, в Западно-Казахстанской области — 2, в Атырауской области — 1, в Карагандинской области — 2.

Всего в стране подтверждено 5 036 случаев, из них:

Итого зарегистрированных в Казахстане на 09.45 час. 10 мая — 5036 случаев:

в Нур-Султане – 1049

в Алматы – 1571

в Шымкенте – 229

Акмолинская область – 109

Актюбинская область – 172

Алматинская область – 182

Атырауская область – 296

Восточно-Казахстанская область – 48

Жамбылская область – 178

Западно-Казахстанская область – 239

Карагандинская область – 191

Костанайская область – 61

Кызылординская область – 229

Мангистауская область – 120

Павлодарская область – 154

Северо-Казахстанская область – 34

Туркестанская область – 174

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