С начала этого года в городскую налоговую Костаная поступило уже около 300 заявлений на внесудебное банкротство. Это половина от общего количества заявок за весь 2024 год. При этом одобрено из них оказалось всего чуть больше ста.

Многие попросту не знают всех условий процедуры. Специалисты отмечают, что самой распространенной ошибкой при подаче заявления является просрочка по долгам менее года.

«На внесудебное банкротство могут подать граждане, имеющие долги не превышающие 1600 МРП. В 2025 году МРП у нас составляет 3932 тенге. Т.е. сумма в 2025 году не превышающая 6.291.200 тенге», — говорит замруководителя управления госдоходов по Костанаю Жанат Акилбекова.

Если человек имеет просрочки по микрозаймам, по кредитам любых банков, долги перед коллекторами и не платит по ним минимум год с момента подачи заявления, а также не имеет собственное или совместно нажитое имущество, то он может претендовать на внесудебное банкротство. Судебное банкротство имеет другие условия.

«Вторая процедура — это судебное банкротство. При судебном банкротстве подается исковое заявление в суд, рассматривается судом. Те должники, которые имеют задолженность перед банками и другими организациями свыше 1600 МРП, т.е. более 6 291 200 тенге, подают в суд», — сказала Жанат Акилбекова.

Согласно закону, цель судебного банкротства — вернуть кредиторам как можно больше долгов за счет имущества должника, если он оставлял его в залог. Если же единственное жилье не является залогом, то кредиторы уже не могут на него претендовать. После этого оставшуюся часть долга спишут, при условии, что человек не скрывал имущество и не давал ложной информации. Третья процедура — это восстановление платежеспособности. Восстановление платежеспособности так же через суд, в суде разрабатывается график, который в суде уже утверждается и предоставляется рассрочка на оплату долгов до 5 лет.

Эта процедура позволяет получить рассрочку до 5 лет на выплату долгов, если у человека есть стабильный доход. План выплат составляется вместе с финансовым управляющим и утверждается судом. Плюс в том, что человек не признаётся банкротом и на него не действуют ограничения. А вот если банкротом вас признают, то тут нужно знать и о последствиях. Человек не сможет в течение пяти лет брать кредиты, его финансовое состояние 3 года подряд будут мониторить налоговики, и повторное банкротство оформить получится только по истечении 7 лет. Поэтому в управлении госдоходов предупреждают граждан хорошенько подумать прежде, чем объявлять себя банкротом.

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