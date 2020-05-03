Количество зараженных Covid-19 в мире достигло почти 3,5 млн

На утро 3 мая в мире зарегистрировано 3 426 711 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

При этом 243 795 пациентов скончались, 1 093 046 человек выписались из больниц с выздоровлением.

Топ-3 стран по числу зараженных:

США – 1 132 512;

Испания – 216 582;

Италия – 209 328 человек.

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