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Количество зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 600 тысячам

iz.ru

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Число заболевших коронавирусом в мире на 28 марта подошло к отметке в 600 тысяч, передает zakon.kz.

Всего в мире заражено 598 245 человек, из них 131 777 выздоровели, 27 762 умерли.

Коронавирус распространился на 177 стран. Наибольшее количество зараженных сейчас зафиксировано в США — 104 837.

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