Количество заразившихся КВИ в Казахстане превысило 400 тысяч

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 400 214 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 286,

в городе Алматы – 124,

в городе Шымкенте – 29,

в Акмолинской области – 52,

в Актюбинской области – 19,

в Алматинской области – 50,

в Атырауской области – 48,

в ВКО – 85,

в Жамбылской области – 19,

в ЗКО – 80,

в Карагандинской области – 174,

в Костанайской области – 34,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 35,

в Павлодарской области – 42,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 12.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 387 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане — 292,

в городе Алматы — 221,

в городе Шымкенте — 76,

в Акмолинской области — 40,

в Актюбинской области — 61,

в Алматинской области — 40,

в Атырауской области — 24,

в ВКО — 97,

в Жамбылской области — 5,

в ЗКО — 99,

в Карагандинской области — 195,

в Костанайской области — 105,

в Кызылординской области – 9,

в Мангыстауской области — 35,

в Павлодарской области — 53,

в СКО — 0,

в Туркестанской области — 35.

Всего в стране выздоровело 375 457 человек от COVID-19

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