Дороги в Казахстане во многом строятся за счёт внешних заимствований, и расширение платности — международная практика, позволяющая обеспечивать возвратность вложений и обслуживание долгов. Об этом заявил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

По его словам, платные участки уже дают ощутимую отдачу:

в 2024 году в бюджет от дорожной отрасли поступило 48 млрд тг , из них 10 млрд тг — от иностранных транзитных перевозчиков, использующих казахстанскую инфраструктуру;

в бюджет от дорожной отрасли поступило , из них — от иностранных транзитных перевозчиков, использующих казахстанскую инфраструктуру; за 10 месяцев 2025 года поступления выросли до 72 млрд тг, из которых 17 млрд тг — от иностранных автомобилей.

«Мы проводим большую работу по расширению платности. Это делается для того, чтобы дороги, в которые вложены значительные средства, приносили реальную отдачу и помогали обслуживать соответствующие долговые обязательства», — подчеркнул глава правительства.

В Министерстве транспорта отмечают, что курс на развитие сети платных участков будет продолжен: доходы от проезда направляются на содержание и ремонт трасс, а также на выполнение финансовых обязательств по проектам строительства и модернизации.

