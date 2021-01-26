Колёса на ходу отлетели у автобуса в Рудном — видео

Происшествие на дороге попало в объектив камеры мобильного телефона рудненского автолюбителя. За кадром он описал увиденное им на одной из городских трасс. Видео выложили в аккаунте Рудного.

По словам автора видео, на улице Топоркова, сломался автобус одного из предприятий. У него на ходу с задней оси слетела одна из пар колёс.

Судя по видео без нее транспорт проехал ещё несколько десятков метров. Очевидец запечатлел, каким образом автобус утащил с места происшествия грузовой автомобиль технической службы предприятия. Под задний мост пассажирского транспортного средства, было плашмя подложено запасное колесо.

По зимней, засыпанной снегом дороге, как на детском тюбинге, эвакуатор смог отбуксировать оставшийся без привычной опоры автобус с трассы, к месту проведения ремонта.

У автора видео и его попутчика, такая смекалка вызвала бурный восторг.

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