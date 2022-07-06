Коллапс на границе: у пунктов пропуска из Казахстана в Россию люди стоят в очереди по шесть часов

На коллапс на нескольких участках казахстанской-российской границы жалуются водители. В очередях у пропускных пунктов они проводят по шесть и более часов, передаёт BaigeNews.kz.

О происходящем у автомобильного пункта пропуска Шарбакты-Кулунда редакции рассказала Елена Васильченко.

«Я стою в очереди с двух часов дня. Сейчас 19:48, то есть почти шесть часов жду, чтобы зайти на границу. Подъехала одновременно с автовозом, он сзади меня был и два часа назад уже проехал, а я ещё стою перед границей. Сколько в общей сложности у меня займет пройти казахстанско-российскую границу, не знаю. Такое на моей памяти впервые. Трафик крайне медленный. Несколько машин в час проезжают — от пяти до десяти. Я уже тут от делать нечего засекаю», — рассказала Елена.

По словам женщины, полно машин и на нейтральной полосе.

«Казахстанские пограничники кивают на российских. Но я вижу, что именно казахстанские пограничники запускают грузовой транспорт в два раза чаще, чем легковой. У нас тут детский сад в округе, дети бегают, плачут. Мы их развлекаем как-то. Старики… Представляете, семь часов на свежем воздухе около границы», — сказала ожидающая очереди на АПП.

В пограничной службе ситуацию пока не прокомментировали.

Несколько дней назад на проблему жаловался карагандинец Денис Денски. Он пересекал границу со стороны Петропавловска.

«Прохождение сухопутной​ границы России и Казахстана в северной части нашей страны​ ​для граждан обеих стран превращается в ад! Выехали мы из Караганды в 5:00 по направлению в Екатеринбург. До Петропавловска доехали по хорошей дороге. Проблемы начались, когда начали подъезжать к пограничному пункту Петухово. Отвратительная дорога, ямы, кочки, выбоины — около 20 километров. И вот мы доехали до заветного пункта казахстанского пограничного контроля. Простояв час в очереди из легковых автомобилей и фур, мы получили заветный штамп в паспорте о том, что пересекли границу КЗ и попали в нейтральную зону. И тут нас поджидал второй круг ада! Впереди 70 легковых автомобилей и приблизительно 80 фур, две очереди, для легковых и грузовых. Ждать неизвестно сколько. Водители грузовых фур рассказали мне, что им приходится стоять на границе российского контроля для въезда в страну по 9 часов. На казахстанской границе люди стоят меньше, за часа 1,5-2, фуры и легковые автомобили проходят», — описал ситуацию блогер.

Он отметил, что на границе много семей с детьми. Но условий для ожидания нет.

«Захочешь в туалет — проблемы твои. Можешь снимать штаны прямо у обочины, внимания никто не обращает, естественная нужна. Тут же люди вынужденно обедают и перекусывают, здесь же мусор и антисанитария, в общем жесть какая-то. Мы ещё здесь, наверное, стоять часов пять будем.​ ​Запомню это приключение и больше никогда не поеду», — заключил Денски.

Пока материал готовился к печати, Елена Васильченко сообщила, что прошла казахстанский участок границы за пять минут. Теперь ожидает на нейтральной полосе, и она забита машинами.

«Со стороны РФ машин нет, их сразу пропускают. Это россияне отвратительно работают», — сказала она.

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