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  3. «Колледж предпринимательства КИнЭУ» осуществляет прием абитуриентов на 2020-2021 учебный год

«Колледж предпринимательства КИнЭУ» осуществляет прием абитуриентов на 2020-2021 учебный год

COVID-2019 в Казахстане

9932 - зарегистрированно

5011 - выздоровевших

37 - летальных случаев

136 - в Костанайской области

KZ06LAAA00007659 МОН РК. Комитет по контролю в сфере образования и науки 17.10.2016

Колледж предпринимательства КИнЭУ предлагает Вам, широкий спектр востребованных механико-технологическое отделение, технических направлений подготовки. Основными факторами, определяющие потребность колледжа, являются современная материально-техническая база, квалифицированные преподаватели и гибкие, мобильные обучающиеся.

Специальности:

1014000 Технология машиностроения (по видам)
1118000 Оборудование предприятий питания, торговли и мясной промышленности
1203000 Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте
1303000 Автоматика , телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
1511000 Землеустройство
0518000 Учет и аудит (по отраслям)
0604000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)
0902000 Электроснабжение (по отраслям)
0907000 Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)
0515000 Менеджмент

Возможности
— Качественное образование по государственному гранту;
— Гранты президента колледжа предпринимательства КИнЭУ;
— Профессиональная практика и успешное трудоустройство;
— Дуальная форма обучения по специальностям;
— Стипендиальная программа им. М. Дулатова для лучших студентов
— Дифференцированная система оплаты за обучение
— Активная студенческая жизнь, участие в различных конференциях, конкурсах и олимпиадах

Перечень документов для поступления:
— Копия удостоверения личности (свидетельства о рождении и ИИН) – 3 шт.;
— Подлинник документа об образовании;
— Фото размером 3*4 – 6 шт.;
— Медицинская справка формы 086-У, флюроснимок, копия прививочной карты;
— документ об опекунстве для сирот и лиц, приравненных к ним
Документы принимаются до 20 августа 2020 года

Адрес применой комиссии: г. Костанай, ул. Чернышевского, 59.
Телефон приемной комиссии: +7 7142 28 29 58
www college.kineu.kz, эл.почта college@kineu.kz

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