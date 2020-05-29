«Колледж предпринимательства КИнЭУ» осуществляет прием абитуриентов на 2020-2021 учебный год

KZ06LAAA00007659 МОН РК. Комитет по контролю в сфере образования и науки 17.10.2016

Колледж предпринимательства КИнЭУ предлагает Вам, широкий спектр востребованных механико-технологическое отделение, технических направлений подготовки. Основными факторами, определяющие потребность колледжа, являются современная материально-техническая база, квалифицированные преподаватели и гибкие, мобильные обучающиеся.

Специальности:

1014000 Технология машиностроения (по видам)

1118000 Оборудование предприятий питания, торговли и мясной промышленности

1203000 Организация перевозок и управление движением на железнодорожном транспорте

1303000 Автоматика , телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте

1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)

1511000 Землеустройство

0518000 Учет и аудит (по отраслям)

0604000 Стандартизация, метрология и сертификация (по отраслям)

0902000 Электроснабжение (по отраслям)

0907000 Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)

0515000 Менеджмент

Возможности

— Качественное образование по государственному гранту;

— Гранты президента колледжа предпринимательства КИнЭУ;

— Профессиональная практика и успешное трудоустройство;

— Дуальная форма обучения по специальностям;

— Стипендиальная программа им. М. Дулатова для лучших студентов

— Дифференцированная система оплаты за обучение

— Активная студенческая жизнь, участие в различных конференциях, конкурсах и олимпиадах

Перечень документов для поступления:

— Копия удостоверения личности (свидетельства о рождении и ИИН) – 3 шт.;

— Подлинник документа об образовании;

— Фото размером 3*4 – 6 шт.;

— Медицинская справка формы 086-У, флюроснимок, копия прививочной карты;

— документ об опекунстве для сирот и лиц, приравненных к ним

Документы принимаются до 20 августа 2020 года

Адрес применой комиссии: г. Костанай, ул. Чернышевского, 59.

Телефон приемной комиссии: +7 7142 28 29 58

www college.kineu.kz, эл.почта college@kineu.kz

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