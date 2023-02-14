Колледж в Костанайской области обучал студентов без лицензии

В Казахстане пять колледжей обучали студентов без лицензии. В частности, госаттестация выявила ряд системных проблем в сфере технического и профессионального образования.

Об этом zakon.kz рассказали в Комитете по обеспечению качества в сфере образования минпросвещения РК.

По информации комитета, в текущем году государственную аттестацию пройдут 520 колледжей страны. Перед началом контрольных мероприятий в каждом из них проведена информационно-разъяснительная работа.

«Проведение государственной аттестации способствовала выявлению колледжей, занимающихся безлицензионной образовательной деятельностью. Это Денисовский профессионально-технический колледж Костанайской области, Балхашский гуманитарно-технический колледж имени А. Мусина Карагандинской области, Карагандинский высший гуманитарный колледж, Темиртауский высший политехнический колледж, Актюбинский гуманитарно-технический колледж», — сообщил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования министерства просвещения РК Ернур Дауенов.

Вместе с тем из 315 проверенных организаций технического и профессионального образования на сегодня 198 не прошли аттестацию. Основные из них находятся в Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской и Жетысуской областях.

«Основные причины непрохождения аттестации – являются несоответствие образовательных программ, разрабатываемых организациями ТиПО, качественного состава преподавателей (наличие неспециалистов, отсутствие должного количества преподавателей соответствующих категорий) требованиям ГОСО», — отметили в пресс-службе министерства просвещения РК.

Кроме того, нарушения в планировании и проведении производственного обучения, оценке достижений результатов обучения, подготовке индивидуальных учебных программ и планов для обучающихся с особыми образовательными потребностями.

При этом, как уточнили в Минпросвещения, хорошие результаты показывают колледжи Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской и Атырауской областей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.