Василий Розинов освобожден от уголовной ответственности

Отменён приговор суда в отношении Василия Розинова. Такое решение вынесла сегодня коллегия по уголовным делам костанайского областного суда.

Напомним, изначально, одного из крупнейших предпринимателей Казахстана, экс-директора ТОО «Иволга — холдинг» Василия Розинова, один из банков обвинял в завладении деньгами с целью хищения, и требовал наказать его лишением свободы. В суде первой инстанции, после долгих разбирательств, его действия были переквалифицированы на «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Розинову на 2,5 года свободу ограничили. Как выяснилось, это решение не устроило никого. Ходатайство о его пересмотре было подано прокуратурой, апелляционные жалобы подали и обе стороны процесса. Коллегия по уголовным делам областного суда, рассмотрев обращения, усмотрела только то, что Розинов незаконно получил кредит, и приговор суда первой инстанции отменила. Правда вынесла и новый, за правонарушение небольшой тяжести. Но, с учётом того, что совершено оно было более 7 лет назад, Василия Розинова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности освободили. И ранее назначенные ему ограничения сняты. Также ему вернут внесенный залог.

Напомним, жители Костанайской области сплотились в поддержку известного предпринимателя под тегом в социальных сетях #ямырозинов.

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