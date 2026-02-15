Комары и мошка в Казахстане — это не просто сезонное неудобство. В ряде регионов их численность напрямую связана с паводками, разливами рек и затоплением пойм, поэтому борьба с гнусом давно превратилась в масштабную ежегодную кампанию с тендерами, авиаобработкой и многомиллиардным финансированием. В ценах и подходах разбирался inbusiness.kz.

Павлодар: миллиарды на обработку

Наиболее масштабная работа ведётся в Павлодарской области. По сравнению с прошлыми годами финансирование значительно выросло. Если в 2020 году на борьбу с мошкой было направлено 400 млн тенге, а в 2021–2023 годах — по 600 млн ежегодно, то на 2024–2026 годы предусмотрено 7,8 млрд тенге (по 2,6 млрд в год).

В 2026 году в конкурсной документации фигурировала сумма 13,6 млрд тенге, что вызвало общественный резонанс. Позже в акимате пояснили, что речь шла о трёхлетнем периоде. В расчёте на год финансирование составляет около 4,5 млрд тенге — почти вдвое больше прежних объёмов.

Причины увеличения бюджета — расширение масштабов работ, усиление биологического метода и внедрение дронов для обработки труднодоступных территорий. Однако, как признают региональные власти, полностью избавиться от мошки невозможно.

По данным исследований, при грамотной обработке водоёмов биопрепаратами удаётся сократить численность личинок на 80–95%. Однако на результат влияют паводки, температура, ветер и появление новых временных водоёмов, поэтому эффект может быть нестабильным.

Столичный подход

В Астане также состоялся конкурс на проведение дезинсекции на сумму 2,6 млрд тенге сроком на три года. В управлении охраны окружающей среды пояснили, что в стоимость входят не только обработки, но и научное сопровождение.

Перед каждой обработкой проводится обследование водоёмов, мониторинг очагов размножения и анализ погодных условий. Контроль эффективности осуществляется совместно с санитарными службами с фото- и видеофиксацией, а при необходимости подрядчик обязан провести повторную обработку за свой счёт.

Ситуация в регионах

На западе страны ключевую роль играет река Урал и масштабные паводки, создающие обширные временные водоёмы.

В Уральске подрядчик получил двухлетний контракт на 187 млн тенге. Ранее, в 2021–2023 годах, на борьбу с гнусом было направлено 291 млн тенге.

В Атырау расходы увеличиваются: с 50,4 млн тенге в 2023 году до 244 млн тенге в 2025 году.

В Семее в 2023 году на обработку от комаров и грызунов выделяли 11,6 млн тенге, а в 2025 году сумма выросла до 90 млн тенге. В Петропавловске в прошлом году на эти цели направили 20 млн тенге.

Из чего складывается стоимость

Миллиардные суммы могут казаться завышенными, однако структура расходов включает авиацию и топливо, биологические и химические препараты, лабораторный контроль, научное сопровождение, технику, оплату труда специалистов и повторные циклы обработки.

В Павлодарской области в текущем году площадь авиаобработки достигнет 172 тыс. гектаров, протяжённость речных участков увеличена более чем на 50%, а объём биопрепаратов вырос на 51%.

Можно ли победить мошку биометодами

Идея биологической борьбы с мошкой обсуждается давно. Ещё в 2017 году школьник из НИШ предложил выращивать стрекоз — естественных врагов гнуса — в тепличных условиях и выпускать их раньше обычного сезона.

По расчётам автора проекта, одна теплица площадью 50–70 кв. м могла бы давать до 500 тысяч особей, а для реализации идеи потребовалось бы около 10 тепличных комплексов.

Однако специалисты отмечают: стрекозы способны лишь снизить численность насекомых, но не уничтожить их полностью. Экосистемные изменения требуют времени и значительных вложений. Поэтому биологические методы рассматриваются как дополнение к обработкам, а не их замена.

Итог

Борьба с комарами и мошкой в Казахстане — это не разовая акция, а ежегодная системная работа с крупными бюджетами. И если летом жители могут спокойно гулять без облаков гнуса, значит, вложенные средства дали результат. Полностью избавиться от мошки невозможно, но существенно снизить её численность — задача вполне реальная.

