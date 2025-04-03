Вдохновляет и меняют подход к обучению учитель казахского языка и литературы из школы №17 города Костанай Акбота Ермаганбетова. Молодой педагог преподает в 5-9 классах и нашла необычный способ заинтересовать детей своим предметом.

С помощью искусственного интеллекта она создает комиксы по произведениям казахской литературы. Героев книг можно буквально «увидеть» — они оживают на страницах, а сюжет подается в простом и понятном формате.

Среди уже «экранизированных» произведений — «Бақытсыз Жамал» М. Дулатова, «Шұғаның белгісі» Б. Майлина, «Анасын сағынған бала» Т. Нұрмаганбетова, а также тексты Коркыт Ата, Т. Әбдік и А. Алтая. Все авторские права на комиксы учитель зарегистрировала на портале Egov.kz.

«Мы адаптируем тексты под возраст школьников, сокращаем предложения, чтобы материал воспринимался проще. Комиксы — это не просто интересный формат, они действительно вовлекают, удерживают внимание и помогают лучше запомнить сюжет», — делится Акбота Ермаганбетова.

Ее ученики с удовольствием учатся, участвуют и побеждают в областных и республиканских конкурсах. Проект Акботы Ермаганбетовой также получил признание среди коллег — она не раз становилась лауреатом педагогических конкурсов в стране. Сегодня она — автор более 30 научных статей и 5 методических пособий, опубликованных в Казахстане, России и Японии. Но главное — ее идеи находят отклик в сердцах учеников и делают казахскую литературу ближе каждому ребенку.

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