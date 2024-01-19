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Комитет госдоходов обратился к налогоплательщикам Казахстана

Фотография для новости Комитет госдоходов обратился к налогоплательщикам Казахстана

pixabay.com

Информация размещена на сайте Комитета госдоходов РК. 

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее — Комитет) доводит до вашего сведения, что 20 января 2024 года с 23:00 ч. до 00:00 ч. по времени г. Астана АО «Национальные информационные технологии» будет проводить технические работы на виртуализации.

В связи с чем, в указанное время не будет доступно взаимодействие между банками второго уровня с ИС «Кабинет налогоплательщика».

Приносим извинения за предоставленные неудобства.

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