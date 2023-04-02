Комитет госдоходов опубликовал поименный список потенциальных банкротов

В министерстве финансов РК сообщили о результатах рассмотрения заявлений, поступивших от граждан в марте 2023 года на применение процедуры банкротства физических лиц, передает inbusiness.kz.

Как рассказал вице-министр финансов РК Ержан Биржанов в ходе пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций, с 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство, по состоянию на сегодня (31 марта 2023 года) поступило более 34 тысяч заявлений.

В основном заявления поступают через портал электронного правительства eGov.kz (94%), через мобильное приложение e-Salyq Azamat (6%). Также министерство представило платформу tazalau.qoldau.kz, на которой размещены данные всех казахстанцев, подавших заявления на банкротство, с указанием сумм займов и владельцев требований.

Согласно требованиям Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям:

Долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 млн тенге (1600 МРП). Просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев. Отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке (автомашина, квартира, дом, участок, депозит в банке и т. д.). Проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.

Отдельная проверка проводится по получателям государственной адресной социальной помощи, а также по гражданам, долги которых не погашаются свыше 5 лет. Проверка на соответствие указанным критериям проводится автоматически в системе «ИС «Банкротство физических лиц» Qoldau путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов, банков и кредитных бюро.

Для обработки заявлений граждан и проведения скоринга реализована 31 интеграция. Работы проводились посредством интеграционной плафтормы Smart Bridge. Дополнительно к 6 информационным системам, у которых отсутствовали подходящие интеграционные сервисы, был предоставлен прямой доступ для проведения скоринга.

На сегодня известно о решении минимум по 7340 заявлениям, где граждане получили уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон.

Основные причины отказа:

По данным кредитных бюро, у 6713 человек имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев или сумма долга превышает пороговое значение в 1600 МРП. МТСЗН не подтвердило, что 1846 человек являются получателями АСП в течение 6 месяцев. Не указали факт наличия супруга и, соответственно, не получили согласие у них на применение процедуры 1463 человек. По сведениям МЮ, у 1349 человек на праве собственности имеется недвижимое имущество. Согласно сведениям МСХ, у 941 гражданина есть земельные участки. За 789 гражданами зарегистрирован автотранспорт (данные МВД).

В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через 3 месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

Ранее сообщалось, что потенциальное число банкротств может достигнуть 35 тыс., а также из чего складывается данная цифра. Однако у процедуры банкротства есть минусы и много «подводных камней», о которых должен знать каждый заявитель, и не только. Эксперты предупреждают, что с последствиями банкротства могут столкнуться и добропорядочные граждане без обязательств.

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