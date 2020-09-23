Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг РК реорганизовали

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК реорганизован. Об этом говорится в постановлении Правительства РК, опубликованном на сайте премьер-министра.

«Реорганизовать в установленном законодательством порядке Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК путём его разделения на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля и Комитет медицинского и фармацевтического контроля», – говорится в документе.

Территориальные подразделения и государственные юридические лица Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг также будут реорганизованы и переименованы.

Вновь образованному Комитету санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК будет подчиняться «Национальный центр экспертизы», Комитету медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК – «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий».

Постановление Правительства вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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