Казахстанцы всё чаще спрашивают, могут ли подписи к мобильным переводам вроде «ноготочки» или «за кофе» вызвать вопросы у налоговых органов. По словам экс-топ-менеджера одного из крупнейших банков, такие пометки не являются официальным назначением платежа и сами по себе не служат основанием для автоматической проверки, пишет digitalbusiness.kz
Что это за комментарии и как их трактуют банки
Комментарий к P2P-переводу — это текстовая заметка, которую видят банк и получатель. Она не приравнивается к «назначению платежа» и не имеет самостоятельной юридической силы. Для бытовых переводов на небольшие суммы и нерегулярных операций рисков практически нет.
Когда внимание всё же возможно
Риск повышается, если одновременно присутствуют несколько факторов:
- в комментарии прямо указано «оплата услуг/работ»;
- суммы значимые;
- переводы регулярные и систематические.
В совокупности это может выглядеть как незарегистрированная предпринимательская деятельность и привлечь внимание проверяющих.
Почему комментарии не стали «назначением платежа»
Банки не превращают текст пометок в юридическое назначение: массив данных огромный, потребовалась бы сложная категоризация. При этом сами комментарии сохраняются в системах банка и могут быть подняты при разбирательствах.
Когда подпись помогает, а когда — вредит
- Полезно: в бытовых ситуациях (например, добровольная уплата алиментов) пометка создаёт дополнительную фиксацию.
- Вредит: если вы платите «вчёрную» предпринимателю и сами подписываете перевод как «оплата услуг», при проверке это может стать доказательством.
Что делать пользователям и самозанятым
- Бытовые переводы сопровождайте нейтральными пометками, не раскрывающими деловую природу операции.
- Если доход поступает систематически за услуги — регистрируйте деятельность, пробивайте фискальные чеки (через «E-Salyq Business») и ведите учёт.
- Не передавайте персональные и платёжные данные третьим лицам, не переходите по сомнительным ссылкам.
Вывод: комментарии к переводам — это не «приговор», а просто текст. Опасность возникает не из-за слова «за кофе», а из-за регулярной «деловой» картины поступлений без оформления статуса и чеков.
