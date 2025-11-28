Казахстанцы всё чаще спрашивают, могут ли подписи к мобильным переводам вроде «ноготочки» или «за кофе» вызвать вопросы у налоговых органов. По словам экс-топ-менеджера одного из крупнейших банков, такие пометки не являются официальным назначением платежа и сами по себе не служат основанием для автоматической проверки, пишет digitalbusiness.kz

Что это за комментарии и как их трактуют банки

Комментарий к P2P-переводу — это текстовая заметка, которую видят банк и получатель. Она не приравнивается к «назначению платежа» и не имеет самостоятельной юридической силы. Для бытовых переводов на небольшие суммы и нерегулярных операций рисков практически нет.

Когда внимание всё же возможно

Риск повышается, если одновременно присутствуют несколько факторов:

в комментарии прямо указано «оплата услуг/работ»;

суммы значимые;

переводы регулярные и систематические.

В совокупности это может выглядеть как незарегистрированная предпринимательская деятельность и привлечь внимание проверяющих.

Почему комментарии не стали «назначением платежа»

Банки не превращают текст пометок в юридическое назначение: массив данных огромный, потребовалась бы сложная категоризация. При этом сами комментарии сохраняются в системах банка и могут быть подняты при разбирательствах.

Когда подпись помогает, а когда — вредит

Полезно: в бытовых ситуациях (например, добровольная уплата алиментов) пометка создаёт дополнительную фиксацию.

в бытовых ситуациях (например, добровольная уплата алиментов) пометка создаёт дополнительную фиксацию. Вредит: если вы платите «вчёрную» предпринимателю и сами подписываете перевод как «оплата услуг», при проверке это может стать доказательством.

Что делать пользователям и самозанятым

Бытовые переводы сопровождайте нейтральными пометками, не раскрывающими деловую природу операции.

Если доход поступает систематически за услуги — регистрируйте деятельность, пробивайте фискальные чеки (через «E-Salyq Business») и ведите учёт.

— регистрируйте деятельность, пробивайте фискальные чеки (через «E-Salyq Business») и ведите учёт. Не передавайте персональные и платёжные данные третьим лицам, не переходите по сомнительным ссылкам.

Вывод: комментарии к переводам — это не «приговор», а просто текст. Опасность возникает не из-за слова «за кофе», а из-за регулярной «деловой» картины поступлений без оформления статуса и чеков.

