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Комментарий МИД РК: Ограничение — это не запрет

kolesa.kz

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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров дал комментарий относительно установления ограничения на въезд на территорию РК, сообщает zakon.kz.

Ограничение — это не запрет. Наши соотечественники, находящиеся за границей, могут заехать в Казахстан. Эти ограничения в основном будут применяться в отношении граждан иностранных государств, — сказал он.

Чрезвычайное положение объявляется в Казахстане с 16 марта.

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