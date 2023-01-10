Коммунальная авария произошла в Костанае

Как сообщили в ГКП «Костанай-Су» по устранению течи из колодца на сетях водопровода по адресу ул.Тәуелсіздік д.105.

Течь из колодца произошла по адресу ул.Тәуелсіздік д.105 по причине изношенности водопроводных сетей.

Заявка поступила 10.01.2023 г. в 11:00 ч. от диспетчера ГКП «КТЭК» о течи из колодца.

В 12:00 бригада на месте, разбираются с течью.

В 12:25 бригада отчиталась, что перекрыли задвижку дм.200 Тәуелсіздік д.105.

В 13:10 перекрыли задвижку дм.200 Чехова – Тәуелсіздік.

Без воды остались:

— ул.Тәуелсіздік д.105,107,112-цон;

— ул.Козыбаева д.96,98.

Было задействовано 3 единицы техники ГКП «Костанай-Су» (1 бригадная будка, 1 вакуумная машина, 1 Беларус) и ТОО «Таза Жол» 1 единица техники (1 щётка).

В течении дня будут производиться работы по устранению течи. Подвоз воды будет осуществляться.

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