Коммунальная авария произошла в Костанае

Как сообщили в ГКП «Костанай-Су» по устранению течи из колодца на сетях водопровода по адресу ул.Тәуелсіздік д.105.
Течь из колодца произошла по адресу ул.Тәуелсіздік д.105 по причине изношенности водопроводных сетей.
Заявка поступила 10.01.2023 г. в 11:00 ч. от диспетчера ГКП «КТЭК» о течи из колодца.
В 12:00 бригада на месте, разбираются с течью.
В 12:25 бригада отчиталась, что перекрыли задвижку дм.200 Тәуелсіздік д.105.
В 13:10 перекрыли задвижку дм.200 Чехова – Тәуелсіздік.
Без воды остались:
— ул.Тәуелсіздік д.105,107,112-цон;
— ул.Козыбаева д.96,98.
Было задействовано 3 единицы техники ГКП «Костанай-Су» (1 бригадная будка, 1 вакуумная машина, 1 Беларус) и ТОО «Таза Жол» 1 единица техники (1 щётка).
В течении дня будут производиться работы по устранению течи. Подвоз воды будет осуществляться.