Смертельная опасность на трассах: МВД обратилось к владельцам скота

Министерство внутренних дел Казахстана предупредило владельцев скота об опасности, которую животные создают на автомобильных дорогах, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что вышедшие на проезжую часть коровы и лошади могут стать причиной серьёзных аварий. Особенно высокий риск возникает ночью и на трассах с интенсивным движением, когда водитель может слишком поздно заметить животное.
Правоохранители призвали жителей сельской местности контролировать выпас, обеспечить надлежащее содержание скота и не допускать его выхода за пределы пастбищ.
В МВД отметили, что безопасность на дорогах зависит как от внимательности водителей, так и от ответственности владельцев животных. Соблюдение этих требований поможет предотвратить аварии и сохранить жизни людей.
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