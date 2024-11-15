Почти 900 тенге за литр: в Казахстане резко подорожало молоко





В Казахстане за год заметно выросли цены на молочную продукцию. Самый значительный рост зафиксирован на молоко: в июле 2026 года литр продукта жирностью 2–2,5% стоил в среднем 637 тенге. Это на 220 тенге, или в 1,5 раза, больше, чем годом ранее, сообщает lsm.kz

Самое дорогое молоко продавали в Атырау — по 908 тенге за литр, Кызылорде — по 865 тенге и Алматы — по 826 тенге. В южной столице цена за год выросла в 1,8 раза. В Астане литр молока стоил 573 тенге, подорожав на 32,6%, в Шымкенте — 670 тенге.

Минимальные цены отмечены в Талдыкоргане — 419 тенге, Кокшетау — 434 тенге и Уральске — 441 тенге за литр.

Кефир жирностью 2–3% за год подорожал на 33,6%, или на 153 тенге. Его средняя стоимость достигла 609 тенге за литр. Дороже всего продукт обходился жителям Уральска — 696 тенге, Туркестана — 671 тенге и Усть-Каменогорска — 668 тенге.

В Алматы кефир стоил 654 тенге, в Астане — 602 тенге, в Шымкенте — 599 тенге. Наиболее доступные цены зафиксированы в Талдыкоргане — 437 тенге, Павлодаре — 489 тенге и Кокшетау — 491 тенге.

Средняя стоимость сливочного масла выросла на 20,7%, или на 974 тенге, и достигла 5,7 тысячи тенге за килограмм. Самые высокие цены отмечены в Актау — 7,6 тысячи тенге, Атырау — 6,6 тысячи тенге, Шымкенте и Астане — по 6,4 тысячи тенге.

Дешевле всего масло продавали в Кокшетау — по 4,3 тысячи тенге, Петропавловске — по 4,7 тысячи и Павлодаре — по 5 тысяч тенге.

Сметана подорожала на 10,3%, до 2,4 тысячи тенге за килограмм. Максимальная стоимость зафиксирована в Атырау — 3 тысячи тенге, Алматы — 2,9 тысячи и Усть-Каменогорске — 2,8 тысячи тенге. Самые низкие цены отмечены в Кокшетау и Актау — по 1,7 тысячи тенге, а также в Петропавловске — 1,8 тысячи тенге.

Килограмм творога жирностью 5–9% в среднем стоил 2,5 тысячи тенге — на 9,3% больше, чем год назад. Дороже всего продукт продавали в Жезказгане — по 3,1 тысячи тенге, Актау — по 3 тысячи и Конаеве — по 2,9 тысячи тенге.

Наиболее доступным творог оказался в Петропавловске — 1,7 тысячи тенге, Кокшетау — 1,9 тысячи и Талдыкоргане — 2,1 тысячи тенге.

Твёрдый сыр за год вырос в цене на 9,8%, до 6,2 тысячи тенге за килограмм. Самые высокие цены сложились в Туркестане — 7,1 тысячи тенге, Петропавловске — 7 тысяч и Алматы — 6,8 тысячи тенге.

Дешевле всего сыр продавали в Павлодаре и Жезказгане — по 5,2 тысячи тенге. Костанай вошёл в тройку городов с наиболее доступными ценами: килограмм продукта стоил в среднем 5,4 тысячи тенге, что на 7,1% больше, чем в июле прошлого года.

Землю ожидает двойной удар из космоса: когда усилится магнитнаяаа буря В ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле останется нестабильной. Причиной стали два выброса корональной массы,...

Смертельная опасность на трассах: МВД обратилось к владельцам скота Министерство внутренних дел Казахстана предупредило владельцев скота об опасности, которую животные создают на автомобильных дорогах,...