Коммунальное предприятие «Лисаковскгоркоммунэнерго» включено в перечень объектов, подлежащих приватизации до 2030 года. Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства от 24 октября прошлого года. При этом это уже не первая попытка передачи предприятия в конкурентную среду.
Как сообщила руководитель отдела финансов акимата Лисаковска Елена Штейнке, ранее предприятие уже исключали из комплексного плана приватизации.
Предприятие – стратегически важный объект
«Лисаковскгоркоммунэнерго» обеспечивает город электро-, тепло-, водоснабжением и водоотведением. На его балансе — котельные, водозаборные сооружения и очистные объекты.
В акимате отмечают, что за последние годы в модернизацию предприятия были вложены значительные государственные средства. В 2020 году на поддержку стабильного прохождения отопительного сезона выделено 119 миллионов тенге субсидий. В 2025 году дополнительно направили 28 миллионов тенге на погашение задолженности за природный газ перед QAZAQGAZ AIMAQ.
Кроме того, с 2021 по 2025 годы на развитие инженерных сетей и капитальные ремонты из бюджета направлено более 7 миллиардов тенге.
Опасения по поводу роста тарифов
Главный экономист предприятия Ольга Ремизова считает, что частный собственник, ориентированный на прибыль, может быть не заинтересован в финансировании капитальных ремонтов и сдерживании тарифов. По её мнению, это может привести к росту цен на услуги и ухудшению качества инфраструктуры.
Подобную позицию поддержала и начальник планово-экономического отдела предприятия Гульнара Шутаева, напомнив о негативном опыте других городов.
Решение депутатов
По итогам обсуждения депутаты единогласно проголосовали против передачи предприятия в частные руки и выступили за сохранение «Лисаковскгоркоммунэнерго» в государственной собственности.
