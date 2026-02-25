Коммунальное предприятие «Лисаковскгоркоммунэнерго» включено в перечень объектов, подлежащих приватизации до 2030 года. Соответствующее решение закреплено постановлением Правительства от 24 октября прошлого года. При этом это уже не первая попытка передачи предприятия в конкурентную среду.

Как сообщила руководитель отдела финансов акимата Лисаковска Елена Штейнке, ранее предприятие уже исключали из комплексного плана приватизации.

Предприятие – стратегически важный объект

«Лисаковскгоркоммунэнерго» обеспечивает город электро-, тепло-, водоснабжением и водоотведением. На его балансе — котельные, водозаборные сооружения и очистные объекты.

В акимате отмечают, что за последние годы в модернизацию предприятия были вложены значительные государственные средства. В 2020 году на поддержку стабильного прохождения отопительного сезона выделено 119 миллионов тенге субсидий. В 2025 году дополнительно направили 28 миллионов тенге на погашение задолженности за природный газ перед QAZAQGAZ AIMAQ.

Кроме того, с 2021 по 2025 годы на развитие инженерных сетей и капитальные ремонты из бюджета направлено более 7 миллиардов тенге.

Опасения по поводу роста тарифов

Главный экономист предприятия Ольга Ремизова считает, что частный собственник, ориентированный на прибыль, может быть не заинтересован в финансировании капитальных ремонтов и сдерживании тарифов. По её мнению, это может привести к росту цен на услуги и ухудшению качества инфраструктуры.

Подобную позицию поддержала и начальник планово-экономического отдела предприятия Гульнара Шутаева, напомнив о негативном опыте других городов.

Решение депутатов

По итогам обсуждения депутаты единогласно проголосовали против передачи предприятия в частные руки и выступили за сохранение «Лисаковскгоркоммунэнерго» в государственной собственности.

До минус 30 градусов: в регионе сохранится морозная погода В Костанайской области в ближайшие сутки осадков не ожидается. По данным синоптиков, сохранится северо-восточный ветер...

«Куда уходят миллиарды?» Аксакалов потребовал проверить охрану школ в регионе Тема безопасности школ стала одной из ключевых на совещании в акимате Костанайской области. Глава региона...