Январские коммунальные квитанции стали неожиданностью для многих казахстанцев — особенно выросли суммы за отопление и горячую воду, сообщает krisha.kz
В Комитете по регулированию естественных монополий разъяснили причины увеличения начислений.
По информации ведомства, рост счетов обусловлен тремя основными факторами.
Во-первых, увеличилось фактическое потребление тепловой энергии.
В январе средняя температура в Астане составила −14,3 °C, тогда как в декабре она держалась на уровне −8 °C. При понижении температуры возрастает объём потребляемого тепла, что напрямую отражается в квитанциях.
Во-вторых, изменилась ставка НДС.
С 1 января налог на добавленную стоимость вырос с 12 до 16%. Хотя сами тарифы на регулируемые коммунальные услуги не пересматривались, итоговая сумма в платёжных документах увеличилась в среднем на 3–4% за счёт налоговой составляющей.
В-третьих, влияние оказали сопутствующие услуги.
В квитанциях, помимо электро-, тепло- и водоснабжения, отражаются и другие позиции — содержание общего имущества (ОСИ/КСК), обслуживание лифтов, телекоммуникационные услуги и другие. Повышение НДС отразилось и на этих начислениях.
В ведомстве напомнили, что до конца первого квартала в стране действует мораторий на повышение тарифов на электроэнергию, тепло, воду и водоотведение.
Что делать, если возникли вопросы по начислениям
В первую очередь специалисты рекомендуют обратиться к поставщику услуг — контактные данные обычно указаны в квитанции или на официальном сайте компании.
Если разъяснения не удовлетворят потребителя, можно подать обращение в территориальный департамент КРЕМ через платформу e-Otinish.
Для социально уязвимых категорий граждан предусмотрена адресная жилищная помощь. Она предоставляется в случае, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю семейного дохода.
