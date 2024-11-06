В связи с обильным снегопадом коммунальные службы Костаная работают в усиленном режиме.

Читайте также: Предупреждение для водителей!

По данным пресс-службы акима Костаная с 8:00 утра на уборку улиц города от снега вышли более 250 дорожных рабочих и 85 единиц спецтехники.

Читайте также: В Костанае образовались пробки

«Производится посыпка противогололёдных материалов, а также механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части улиц, дорог и тротуаров. По состоянию на 11:00 часов использовано 40 тонн песко-соляной смеси. Отметим, что работы дорожных службы будут корректироваться с учетом погодных условий. Призываем жителей и гостей города соблюдать правила безопасности и быть осторожными», — говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.