В связи с обильным снегопадом коммунальные службы Костаная работают в усиленном режиме.
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По данным пресс-службы акима Костаная с 8:00 утра на уборку улиц города от снега вышли более 250 дорожных рабочих и 85 единиц спецтехники.
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«Производится посыпка противогололёдных материалов, а также механизированное сгребание и подметание снега с проезжей части улиц, дорог и тротуаров. По состоянию на 11:00 часов использовано 40 тонн песко-соляной смеси. Отметим, что работы дорожных службы будут корректироваться с учетом погодных условий. Призываем жителей и гостей города соблюдать правила безопасности и быть осторожными», — говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.