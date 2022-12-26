Коммунальные тарифы на тепло и свет повысят во втором полугодии 2023 года

Коммунальные тарифы на тепло- и электроснабжение повысят во втором полугодии 2023 года в регионах, где наиболее изношены тепловые электростанции. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куанытров.

«Во втором полугодии следующего года произойдёт соответствующее изменение. Это связано с тем, что субъектам, находящимся в государственной собственности, необходимо модернизировать свою работу. Сети должны быть модернизированы. Как известно, президент поставил соответствующие показатели в своей предвыборной программе», – сказал Алибек Куантыров в кулуарах сената.

Сейчас необходимо снизить износ ТЭЦ. Благодаря повышению тарифов, по расчётам министерства, износ уменьшится примерно на 15-20%.

Глава Минэкономики уточнил, что речь идёт о регионах, где степень износа тепловых электростанций выше всего.

«Например, в Экибастузе субъект предложил повысить тариф в 2,5 раза. Конечно, это невозможно. Но в целом обсуждаем вопрос повышения тарифа. Тариф повысится. Другого выхода нет. Но, как я говорил, здесь мы примем во внимание социальные вопросы, обсудим это с обществом», – добавил министр.

20 декабря министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что 19 из 37 ТЭЦ в стране находятся в аварийном состоянии. Для их капитального ремонта, по предварительным оценкам, потребуется 182 млрд тенге. Министр добавил, что сейчас доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии по утверждённым тарифам не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов.

Категории ТЭЦ по зонам риска / Слайд с трансляции заседания правительства

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