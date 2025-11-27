По итогам 2025 года коммунальные тарифы в Казахстане прибавили в среднем 10,99%, а задолженность населения за услуги превысила 18 млрд тенге. При действующем до конца I квартала 2026-го моратории эксперты допускают возможное повышение на 20–30% уже со II квартала, сообщает rus.baq.kz

Почему дорожают услуги

На стоимость ЖКУ давят сразу несколько факторов: цены на топливо (уголь, мазут, газ), электроэнергию и материалы, налоги, а также расходы на содержание изношенных сетей и услуги подрядчиков.

Зампред Комитета по регулированию естественных монополий Анар Байтукенова подчёркивает, что тарифы утверждаются только по документально подтверждённым затратам и в рамках инфляционного коридора. Рост также различается по регионам из-за степени износа инфраструктуры и объёма необходимых инвестиций.

Сколько платят домохозяйства

В среднем жители отдают 12–15 тыс. тенге за «коммуналку» в однокомнатной квартире и до 25–30 тыс. тенге — в двух- и трёхкомнатных, что достигает 20–30% прожиточного минимума.

Региональная разбивка заметно отличается: содержание 1 кв. м жилья в Астане обходится в 60–70 тенге против ~25 тенге в южных областях; вода — около 170 тенге/м³, водоотведение — 100–110 тенге. По оценке экономиста Бауыржана Ыскакова, удорожание услуг толкает инфляцию, повышает производственные издержки и давит на покупательную способность.

Что предпринимает государство

После Послания Президента 2022 года о высокой изношенности сетей тарифная политика была перезагружена, а в 2023–2024 годах проведена масштабная модернизация:

— привлечено ~605 млрд тенге инвестиций в сектор естественных монополий;

— отремонтировано 12,3 тыс. км инженерных сетей;

— износ снижён более чем на 6 п.п.

В декабре 2024 года утверждён нацпроект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» с планом инвестиций 6,8 трлн тенге до 2030 года (цифровизация, локализация, социальная защита уязвимых групп). С октября 2025-го до конца I квартала 2026-го действует мораторий на повышение тарифов; комитет переносит ранее запланированные корректировки и пересматривает операционные затраты компаний, чтобы сгладить нагрузку на население.

Прогноз на 2026 год

Общая задолженность домохозяйств (свыше 18 млрд тенге) отражает и снижение платёжной дисциплины, и разрыв между доходами и тарифами. По оценке экспертов, после окончания моратория вероятна индексация на 20–30% из-за потребности в дальнейшей модернизации.

Для социально уязвимых семей продолжит действовать жилищная помощь: если расходы на ЖКУ превышают 5–10% совокупного дохода, часть затрат компенсируется из бюджета. Специалисты также напоминают: часть «перерасчётов» и долгов возникает из-за несвоевременной передачи показаний счётчиков — регулярная подача данных помогает избежать лишних начислений.

Строго по регионам планируют распределять кандасов и переселенцев Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект приказа об установлении региональных квот на...