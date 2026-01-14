В Казахстане запускают новую цифровую платформу, которая позволит жителям контролировать расходы на коммунальные услуги. О проекте Smart Turmys рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передаёт LS.

По его словам, цифровизация в водной отрасли должна сократить и упростить бизнес-процедуры на 51%. В настоящее время в пилотном режиме работают системы электронного заключения договоров и прогнозирования водопотребления. Их полноценный запуск в промышленную эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Для удобства граждан приложение eGov Mobile интегрируют с банковскими сервисами и программой 1С. В результате формируется единая цифровая платформа ЖКХ Smart Turmys . Параллельно разрабатывается модель единого платёжного документа, которая должна повысить прозрачность расчётов и упростить оплату коммунальных услуг.

Также в этом году начнётся автоматизация 103 оросительных каналов. При поддержке Исламского банка развития планируется оцифровать ещё 264 канала. Новое программное обеспечение позволит планировать и контролировать водные ресурсы, а дистанционное управление обеспечит круглосуточный автоматический надзор за распределением воды без выездов на объекты.

Министр отметил, что акиматам необходимо активнее оцифровывать инженерные сети и ускорять внедрение приборов учёта с онлайн-передачей данных. Министерству водных ресурсов и ирригации напомнили о задаче ввести в промышленную эксплуатацию национальную информационную систему водных ресурсов до конца 2026 года. Интеграция отраслевых систем и развитие единых реестров, по словам Жаслана Мадиева, позволит повысить прозрачность, сопоставлять данные и управляемо снижать потери воды.