Коммунальщики просят жителей Тобыла и Заречного не поливать свои огороды питьевой водой из водопровода

Жители города Тобыл этим летом не перестают жаловаться на качество питьевой воды.

После отключение воды Затобольской ТЭК, которая ограничивает ее подачу в связи с нехваткой, на меняет свой цвет на желтый. Люди, даже сливая, не могут долгое время ею пользоваться.

Жительница города Тобыл Татьяна рассказывает, что проблем летом с питьевой водой из-под крана, много. Ржавчина осложняет не только быт, но и портит технику и выводит из строя оборудование.

«Мы фильтры не ставим, но счетчики воды забиваются, нам приходится менять, летом мучаемся, постирать , приготовить, помыть тяжело», — жалуется Татьяна.

В Затобольской ТЭК проблему не скрывают, говорят, чтобы не доставляться хлопоты людям, стараются воду не отключать.

«Это бывает, когда мы останавливаем, но потом вновь запускаем насос. Нет процессов, вода питьевая, это остаточное, что у нас в трубах и то на 10-15 минут и идет это просто отложения. Мы буквально до апреля промывку трассы делали. За исключением Заречного», — говорит директор КГП «Затобольская ТЭК» акимата Костанайского района Фамил Курбанов.

Чтобы не было отключений питьевой воды, коммунальщики просят жителей Заречного и Тобыла не поливать водопроводной водой свои огороды. Сейчас насосы работают на максимуме, вместо 4 тыс. кубов воды в сутки, а это полная их мощность, они пропускают 6 тыс. Вода может закончится в любой момент, а значит ее опять выключат, а когда запустят — ржавчина вновь придет в дома тех, кто пользуется водопроводом. Для решения проблемы в прошлом году начали строительство водовода. Он соединит Костанай и Заречный, работы здесь уже проведены на 70 процентов. Завершить должны, по словам чиновников, в сентябре, хотя и это не факт, ведь проект планировали сдать еще в прошлом году.

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