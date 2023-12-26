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Компенсации от 100 тысяч тенге вновь «обещают» казахстанцам

Фотография для новости Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге

pixabay.com

В соцсетях появилась информация, что казахстанцам выплачивается компенсация от 100 тысяч тенге и более. Якобы это новое постановление о выплатах. Сообщения, содержащие подобные сведения, являются фейковыми, сообщает stopfake.kz

 

В одном из таких объявлений казахстанцам предлагают ввести свой ИИН на сайте с названием ОКЦ ВНДС (Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств).

Посетителям сайта предлагают заполнить извещение, где нужно указать личные и банковские данные. В 2020 году тоже под Новый год уже распространялось аналогичное сообщение о том, что казахстанцам вернут уплаченные суммы НДС. Мошенническая схема была идентична той, которая используется сейчас. Тогда Комитет государственных доходов МФ РК официально опроверг эту информацию.

В некоторых распространяемых сообщениях с обещанием компенсаций мошенники для большей убедительности используют фото президента РК Касым-Жомарта Токаева.

На сайте главы государства нет никакой информации о выплатах. Также нет подобной информации и на сайте Парламента РК.

Ни один официальный и авторитетный источник не сообщал о компенсациях. Значит, распространяемая в Сети информация о выплатах – ложь. Чтобы не стать жертвой мошенников, не оставляйте личные данные на сомнительных сайтах.

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