Компенсацию в 740 млн тенге выплатил Минсельхоз пострадавшим из-за птичьего гриппа

Комитет ветконтроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК полностью рассчитался по выплатам за погибшую от птичьего гриппа птицу. В декабре было выплачено более 740 млн тенге, сообщает пресс-служба Минсельхоза, передает informburo.kz

«В декабре 2020 года РГУ «РПО» Комитета ветконтроля и надзора всем владельцам павшей птицы произведено возмещение ущерба по среднемесячной рыночной стоимости. В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами основанием для возмещения стоимости изымаемых и уничтожаемых больных птиц являются представленные документы, подтверждающие падёж птиц от ВПГП. В случае их отсутствия выплата не производится. По всем представленным документам выплата произведена в полном объёме. В частности, личным подсобным хозяйствам за 94 470 голов выплачено 295,3 млн тенге. ТОО «Агроинтерптица» за 433 066 голов выплачено 445,9 млн тенге», – говорится в сообщении МСХ.

В министерстве отметили, что долгов по выплатам нет.

С августа по ноябрь на территории восьми областей Казахстана был зарегистрирован ряд вспышек птичьего гриппа. Для локализации и ликвидации очагов болезни было изъято и уничтожено 1,9 млн голов птиц, из которых 97% приходятся на четыре птицефабрики.

20 октября министр сельского хозяйства Сапархан Омаров внёс предложение правительству страны рассмотреть возможность выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета для возмещения стоимости изъятых и уничтоженных птиц, пострадавших от высокопатогенного гриппа.

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