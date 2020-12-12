Комсомольская птицефабрика в Костанайской области начнет работать в 2021 году

Комсомольская птицефабрика возвращается к жизни. Уже в апреле будущего года она вновь начнет выпускать мясо бройлеров, передает alau.kz

В Карабалыкском районе комсомольская птицефабрика вернется к работе. В 2013 году производство стало испытывать финансовые трудности, а позднее было признано банкротом. Теперь после нескольких лет простоя фабрика все-таки запустится. На предприятии уже проводятся ремонтные и восстановительные работы цехов и оборудования. Владельцем фабрики стала компания «Poultry-Agro».

«Запуск предприятия планируется до конца года, то есть ремонт оборудования, здания, сооружения и на следующий год мы уже выйдем на производство мяса и произведем первые 5,5 тысяч тонн мяса и в 2022 году мы выйдем на проектную мощность с последующим увеличением»,- прокомментировал генеральный директор ТОО «Poultry-Agro» Кайрат Маишев.

Так называемое первое инкубационное яйцо будет заложено 2 февраля 2021 года, а начиная с середины апреля, фабрика перейдет к постоянному выпуску мяса птицы. Возвращение предприятия в строй обеспечит работой примерно 260 человек, занятых в производстве бройлеров. А для людей, которые займутся на фабрике растениеводством, появится до 100 рабочих мест. Также Карабалыкский район в будущем году ждет прогресс и в возделывании зерновых культур на полях. Опытная станция района продолжает замену этих сортов на более устойчивые, чтобы повысить урожайность в условиях меняющего климата. И в будущем году число высаживаемых новых сортов увеличится.

«Начиная с 2018 года, нами взят курс на сортосмену традиционных сортов на сорта нового поколения собственной селекции, которые показывают стабильный уровень урожайности по всему региону северного Казахстана. К 2021 году мы намерены выйти на уровень сортосмены в размере 85 процентов»,- сообщил Дамир Калдыбаев, директор ТОО «Карабалыкская СХОС».

Новшества 2021 года в Карабалыкском районе затронут и близкую его жителям коммунальную сферу. К примеру, сейчас в селе Новотроицкое нет газопровода и центрального водоснабжения. Заняться одной из этих проблем аким района пообещал в будущем году. В селе приступят к прокладке водопровода. А вот вопросы, связанные с газом решат для районного центра. В Карабалыке две котельные все еще работают на твердом топливе. В 2021 году одна из них перейдет на газ.

«На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация по замене двух этих котлов по средней школе номер один и центральной районной больнице на газовом топливе. Проект находится на экспертизе. К 10 января планируем получить экспертизу. Предварительно на 2021 год реализация проекта по центральной районной больнице, а по 1-й школе пока что вопрос до конца не решен»,- сказал аким Карабалыкского района Нуржан Утегенов.

Переход котельной при центральной районной больнице на газовое топливо, возможно, будет осуществлен по программе «Ауыл — ел бесiгi».

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