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Кому будет выгоден специальный налоговый режим, сообщили налоговики Костаная

Фотография для новости Кому будет выгоден специальный налоговый режим, сообщили налоговики Костаная

pixabay.com

Костанайские налоговики рекомендуют гражданам, которые были плательщиками Единого совокупного платежа, уже определиться и найти для себя подходящий налоговый режим. Ведь с начала этого года ЕСП в стране отменен, а многие еще не решили, в качестве кого они будут работать и платить налоги в бюджет.

С января этого года в Казахстане отменили Единый совокупный платеж. Он был введен в 2019 году для самозанятых граждан и позволял им работать без оформления ИП. Теперь все они, а в Костанайской области это 15 тыс. человек, должны уже определиться, либо быть предпринимателем или же стать наемным работником. В управлении госдоходов Костаная считают наиболее выгодным для ведения небольшого бизнеса налоговый режим с использованием специального мобильного приложения e-Salyq Business, которое позволяет выдать чек, рассчитает за вас налоги и платежи.

«Какие преимущества при использовании мобильного приложения, там не нужно сдавать декларацию, не нужно ставить кассовый аппарат на учет, Если на СНР на патенте ежемесячно сдают, оплату, и его нужно постоянно сдавать, в данном режиме нет вообще сдачи декларации», — говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Анатолий Разводов несколько лет работает таксистом. Он уже свой выбор сделал. Открыл ИП и зарегистрировался в приложении для бизнесменов. Говорит, очень удобно, все проходит в нем автоматически, в том числе и вычеты, как и социальные, так и один процент с дохода.

«Нет, чеки не спрашивают, но опять-таки подключался потому что очень много переводов сейчас, то есть люди заказывают такси за наличные деньги, а их нет и они хотят перевести деньги, очень много было переводов, пришлось открыть ИП, а так чек никто не просит», — говорит таксист Анатолий Разводов.

Как отметили в налоговой, применение специального налогового режима на основе специального мобильного приложения является очень выгодным для тех, кто занят в сфере услуг, к примеру, те, кто выполняет столярные, малярные, стекольные и плотницкие работы, занимается грузоперевозками, репетиторством, сдачей квартир в аренду, маникюром или же оказывает парикмахерские услуги

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