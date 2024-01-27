Кому будет выгоден специальный налоговый режим, сообщили налоговики Костаная

Костанайские налоговики рекомендуют гражданам, которые были плательщиками Единого совокупного платежа, уже определиться и найти для себя подходящий налоговый режим. Ведь с начала этого года ЕСП в стране отменен, а многие еще не решили, в качестве кого они будут работать и платить налоги в бюджет.

С января этого года в Казахстане отменили Единый совокупный платеж. Он был введен в 2019 году для самозанятых граждан и позволял им работать без оформления ИП. Теперь все они, а в Костанайской области это 15 тыс. человек, должны уже определиться, либо быть предпринимателем или же стать наемным работником. В управлении госдоходов Костаная считают наиболее выгодным для ведения небольшого бизнеса налоговый режим с использованием специального мобильного приложения e-Salyq Business, которое позволяет выдать чек, рассчитает за вас налоги и платежи.

«Какие преимущества при использовании мобильного приложения, там не нужно сдавать декларацию, не нужно ставить кассовый аппарат на учет, Если на СНР на патенте ежемесячно сдают, оплату, и его нужно постоянно сдавать, в данном режиме нет вообще сдачи декларации», — говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Анатолий Разводов несколько лет работает таксистом. Он уже свой выбор сделал. Открыл ИП и зарегистрировался в приложении для бизнесменов. Говорит, очень удобно, все проходит в нем автоматически, в том числе и вычеты, как и социальные, так и один процент с дохода.

«Нет, чеки не спрашивают, но опять-таки подключался потому что очень много переводов сейчас, то есть люди заказывают такси за наличные деньги, а их нет и они хотят перевести деньги, очень много было переводов, пришлось открыть ИП, а так чек никто не просит», — говорит таксист Анатолий Разводов.

Как отметили в налоговой, применение специального налогового режима на основе специального мобильного приложения является очень выгодным для тех, кто занят в сфере услуг, к примеру, те, кто выполняет столярные, малярные, стекольные и плотницкие работы, занимается грузоперевозками, репетиторством, сдачей квартир в аренду, маникюром или же оказывает парикмахерские услуги

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