Кому еще можно начинать работать, сообщили на заседании оперативного штаба Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в ходе заседания областного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказал о поэтапном смягчении ограничительных мер карантина.

Стоит отметить, что в Костанайской области режим карантина был введен с 17 апреля. При этом, при соблюдении всех санитарно-дезинфекционных мер, продолжают свою работу субъекты промышленности, сельского хозяйства и недропользования. Не прекращаются строительно-ремонтные работы в рамках реализации государственных программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», «Ауыл — Ел бесігі», «Дорожная карта занятости — 2020». Также была разрешена деятельность организаций системы здравоохранения, лабораторий, объектов инфраструктуры, жизнеобеспеченияи коммунального хозяйства, услуг транспорта и связи, продовольственных магазинов, СТО, АЗС, филиалов банков второго уровня и других организаций. Аким области отметил, что благодаря принимаемым мерам удалось не допустить значительного роста числа инфицированных.

«На сегодняшний день принимаются все необходимые меры по обеспечению недопущения распространения коронавирусной инфекции, благодаря которым удалось не допустить значительного роста числа инфицированных. Во многом, это благодаря всем тем, кто находится сегодня на передовой борьбы с коронавирусом: врачи, полицейские, волонтеры», — сказал Архимед Мухамбетов.

С учетом складывающейся ситуации, на заседании регионального оперативного штаба 27 апреля принято решение по возобновлению работ (с 28 апреля т.г.):

— организаций финансового и страхового сектора, нотариальных услуг;

— объектов сферы обслуживания: автомойки, мастерские по ремонту бытовой и оргтехники, химчистки и прачечные;

— магазинов по продаже товаров для дачного сезона;

— увеличено время работы продовольственных магазинов (с 8.00 до 21.00 часов) и объектов общественного питания только по принципу «доставки до клиентов» (с 07:00 до 21:00 часов);

Таким образом, возобновлена работа объектов бизнеса, в которых задействовано порядка 24 тыс. человек.

Также в рамках первого этапа разрешены прогулки на дворовых площадках (с 9.00 до 20.00 часов).

С 27 апреля т.г. разрешены выезды на дачные участки. Глава региона отметил, что вводимые послабления не должны сказаться на принимаемых нами мерах предосторожности.

В завершении Архимед Мухамбетов отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в области с 4 мая планируется возобновить деятельность:

— парикмахерских, салонов красоты (только по предварительной записи), бань и саун (без работы бассейнов) – после мониторинга органов санитарно-эпидемиологического надзора;

— автосалонов, цветочных магазинов и павильонов, фотосалонов, фотоателье, агентств по недвижимости;

— крупных магазинов электробытовой техники.

При этом, будут частично сняты запреты на передвижение, в том числе на личном автотранспорте.

«Планируется вернуть к работе 10,8 тыс. человек», — сказал Архимед Мухамбетов.

«Вместе с тем, при нарушении карантинных норм объекты будут закрываться», — отметил глава региона.

Аким области отметил, что в соответствии с действующим законодательством, с 11 мая режим ЧП будет завершен.

«Однако, как отметил Глава государства, это произойдет в том случае, если не возникнет новой массовой вспышки эпидемии. Мы должны ответственно отнестись к мерам по частичному послаблению карантина и не воспринимать их как возвращение к обычному укладу жизни», — сказал Архимед Мухамбетов.

«Хочу поблагодарить всех костанайцев за проявленную сознательность, терпение и неудобства, которые вы испытываете во время карантина. Но все наши действия направлены на сохранение здоровья и жизни каждого жителя нашей области», — сказал аким области.

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