Кому еще разрешили работать? Новое постановление замглавного санитарного врача Костанайской области

В соответствии со статьями 9, 36, 102, 104 и 107 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий», постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года № 43 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее — ПГГСВ РК № 43), постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 03 июля 2020 года № 48 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении», в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление заместителя Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 46 от 16 августа 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 36)- 39) следующего содержания:

«36) организацию работы ЦОНов Костанайской области в будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 18:00 часов, работа CaII центров в будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 18:00 часов. Работа СпецЦОНа Костаная (прием документов) с 9:00 до 16:00 часов, выдача готовых документов с 9:00 до 18:00 часов. Организацию работы ЦОНов городов Костаная, Рудного и Тобыла строго по предварительному бронированию через портал электронного правительства еgov.kz, телеграмм-бот EgovKZBBot 2.0 или контакт-центр 1414;

37) разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

38) организацию работы АО «Казпочта» с ограничением по времени с 9:00 до 17:00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

39) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Зам. главного Государственного

санитарного врача

Костанайской области Ю. Севостьянов

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